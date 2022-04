Christelle Croisé

30 Avenue Victor Hugo

Tassin la Demi Lune 69160

06.14.96.23.38

christellecroise@yahoo.fr





Tassin la demi lune, Juin 2017





Objet : Candidature spontanée



Madame, Monsieur,



J’ai relevé avec un vif intérêt la possibilité d’intégrer votre enseigne et je souhaite donc vous proposer ma candidature. En effet j’ai eu des expériences en grande distribution, prêt à porter pour homme et dans l’immobilier ce qui me donne envie de continuer à mettre en œuvres mes qualités de vendeuse



Très rigoureuse et consciencieuse, vous pourrez compter sur ma détermination pour mener à bien toutes les tâches que vous voudrez bien me confier



Si vous recherchez une vendeuse dynamique et ambitieuse, je suis persuadée de pouvoir vous convaincre de l’intérêt de ma candidature



Je me tiens à votre disposition pour convenir d’un éventuel entretien



Dans l’attente, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations



Christelle Croisé