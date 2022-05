Tornambe/ Licata Caruso EDWIGE

Si un profil atypique vous intéresse, voici l'ensemble de mes compétences pouvant vous convenir.



* Depuis 14 ans dans le domaine des Industries Graphiques

Conducteur offset, Notion sur Pack CS suite à une formation de 1an, Deviseur/Fabricant,

Chef de fabrication en plate forme d'édition.



* Secteurs : Communication/Marketing Direct

* Profil agences



* Sens de l’écoute, du dialogue, de la négociation

* Grande capacité d’adaptation et d’anticipation



* Gestion de la chaîne graphique

* Coordination des prestataires de services

* Mise en oeuvre



Gestion clientèle

- Relation directe avec les interlocuteurs

- Accompagnement, suivi



Gestion de production

- Coordination et planification des différents supports (suivi exécution, gravure)

- Suivi de dossiers en intégralité



Gestion de fabrication

- Conseils sur conception, formats

- Elaboration des cahiers des charges dans le cadre d’appels d’offres

- Organisation, planification et suivi des opérations de fabrication

o BAT impressions ,personnalisations, mises sous pli, routage, livraisons (normes et obligations postales)

- Demandes de prix & négociations, bons de commande, suivi des livraisons/Facturation, contrôle des factures Transports



Ma philosophie : "La satisfaction client".





Plate forme d'édition Edipro Rhône Alpes

Depuis : Mars 2009 à 2012

Fonction : Chef de fabrication

Principaux Budgets : Butagaz (Marketing direct), Casino, Casino Restauration,

Campagne d'affichage + PLV Média Saturn.