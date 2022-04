Christelle CURIR

J'offre mon Savoir-Faire et mon Savoir-Etre sur les domaines d'interventions et de compétences mentionnés ci-dessous.



TYPES DE POSTES RECHERCHES POSSÉDANT LES COMPÉTENCES REQUISES :

- Assistante Marketing - Communication - Assistante RH

- Consultante en Insertion Professionnelle

- Infographiste, Designer.

- Formatrice Informatique, Bureautique, TRE, Communication et Développement Professionnel

- Secrétaire Assistante



ACCES CVThèque :

http://urlz.fr/3aIh



Lors de mes emplois, j'ai pu développer mes connaissances en psychologie et pédagogie afin d’évaluer les besoins et les aptitudes de différents types de publics. Cette adaptabilité et ma polyvalence me permettent de réaliser des actions de Techniques de Recherche d’Emploi utilisant la conduite d’entretiens, la contractualisation d’un parcours d’insertion, son suivi, ainsi que l’animation d’ateliers. De plus, je forme à 90% les activités types des métiers d'Agent Administratif, Secrétaire Assistante et Assistante de Direction inscrits au RNCP des Titres Professionnels. Je m'occupe parallèlement du suivi administratif, mais également du développement des formations tertiaires dans le cadre de la rédaction aux appels à projets et habilitations aux agréments techniques.



Par ailleurs j'ai eu à gérer un centre de formation à distance de ma hiérarchie, ce qui m'a conduit à savoir précisément tenir la logistique d'un établissement, comme la gestion quotidienne administrative et budgétaire. Je maîtrise ainsi les outils Bureautiques sur tous les logiciels de la suite Office, toutes versions, mais également sur des logiciels de graphisme de la suite Adobe. De plus, adepte de l'utilisation d'Internet et de ses ressources médiatico-sociales, la rigueur qu'imposait mon parcours professionnel me demandait de grandes facultés orthographiques, syntaxiques et grammaticales.



L'édition étant une véritable passion, je suis également à même d'apporter ma contribution artistique à toute ouvrage graphique (chartes, publicités, carterie, papier entête, flyer, poster, montage vidéo, création musicale etc…). Artiste polyvalente, l'image et le son, sont des domaines que j'affectionne et que je souhaite pouvoir investir aujourd'hui sur un poste professionnel. Ce nouveau virage dans ma carrière me permettrait d'enfin mettre ma créativité à profit d'une entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe After Effects

Adobe Premiere

Gestion commerciale

Microsoft PowerPoint

Langue Anglaise

Statistiques

Pédagogie

Techniques de Recherche d'Emploi

Communication

Organisation

Secrétariat

Design graphique

Ingénierie pédagogique

Médias sociaux

Management 5-10 salariés

Conduite d'entretiens/Coaching