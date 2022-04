Christelle D'ABRIGEON

Depuis 2016, j'ai pu évoluer au sein de RENAULT TRUCKS OILS vers un poste de manager commercial sur le secteur SUD EST.



De 2011 à 2015, j'ai occupé le poste d'assistante commerciale Partenariat et Satisfaction Clients chez RENAULT TRUCKS OILS - filiale TOTAL (HUILES BERLIET).



De oct. 2010 à oct. 2011, j'ai occupé le poste de consultante "Impôts Locaux" (Taxe Professionnelle, Contribution Economique Territoriale et Taxe Foncière)" dans le cabinet d'audit (OGEFI).



J'ai travaillé de 1992 à 2009 chez LOWENDALMASAI (cabinet de Conseil).

- De 1992 à 2001 - j'occupais le poste d'assistante technique au service "Impôts Locaux"

- De 2001 à 2009 - passionnée par ce métier, j'ai évolué vers un poste de consultante "impôts locaux" - Taxes Professionnelle et Foncière.



Mes compétences :

Rigoureuse

Gestion de la relation client

Le challenge

Conscience professionnelle