Christelle DALLÉRAC

Fortement attachée à une mission de santé publique offrant avant tout des solutions pérennes et naturelles, autour d’une prise en charge autonome de la guérison, j’accueille toute personne dans le respect d’une charte éthique et responsable*.



Parallèlement à mon activité de naturopathe en Cabinet, j’anime des conférences auprès des professionnels de la santé ; je mets également en œuvre des programmes d’actions éducatives dans une démarche pédagogique et de sensibilisation personnalisée, à l’attention des entreprises et du grand public.



Mes compétences :

Amincissement

Diététique

EFT

Massage

Naturopathie

Nutrition

Phytothérapie

Santé