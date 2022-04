Christelle DANDIEU PEROU

Bonjour,



Le métier d'auditeur interne m'intéresse beaucoup. Et je recherche une formation et un emploi dans ce domaine.

J'ai un réel talent pour faire en sorte que les projets fonctionnent et se maintiennent dans le temps (organisation, processus de production, circulation d’information).

L’environnement est structuré, les missions et les activités sont délimitées.

Mes qualités personnelles, qui s’expriment dans ce domaine de l’organisation, sont consciencieuses, persévérantes, précises et organisées.



Je recherche spontanément « le pourquoi du comment », j' investigue.

je cherche à comprendre, analyse les situations, pose des diagnostics. J'aime les domaines scientifiques, le rassemblement et l’analyse de données. J'ai un esprit critique et aime travailler sur des projets.



J'apprécie de travailler avec les autres en les influençant, en les dirigeant afin d’atteindre des buts financiers. Je privilégie les travaux nouveaux et créatifs, les projets. Je suis énergique, ambitieuse et dotée d’une bonne réactivité. J'ai le sens du challenge et des responsabilités.





Je suis attirer j'ai une aisance pour des missions qui demandent de la recherche et l’analyse sur des données chiffrées, vis-à-vis des processus ou des procédures.

Curieuse et précise, je cherche à comprendre et trouver des solutions aux problèmes élaborés et serai capable de développer une attitude de recherche, d’enquête et de rassemblement de données.

Ensuite, je saurai s’investir pour travailler avec les autres pour atteindre ses buts.

Enfin, je saurai organiser les données et les dossiers avec logique et conscience professionnelle.



Ces derniers se croisent avec des éléments de personnalité mesurés au travers du test 16PF 5



Les points forts

§ Raisonnement de type abstrait,

§ Stabilité émotionnelle,

§ Réserve,

§ Forte conscience professionnelle,

§ Vigilance,

§ Capacités à travailler en équipe,

§ Capacité à se situer dans des méthodes éprouvées

§ Capacité d’organisation.





Les valeurs dominantes sont :

§ La prise de responsabilité,

§ L’autonomie,



Dans un premier temps, j'ai l'intention de demander la formation Auditeur Interne auprès de mon organisme, dès que la lettre d'information pour cette formation va apparaître (début mai). Par la suite, dès que j'aurais le diplôme, je rechercherai un emploi dans ce domaine.

Je suis ouverte à toute proposition en rapport avec l'audit.



Je vous remercie de votre attention.



Christelle PEROU







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft Excel