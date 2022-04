Christelle DE BECDELIEVRE

Après un parcours de Consultant en cabinet, je viens de rejoindre le Groupe Artus au sein de l’entité PREMI’Homme, cabinet en recrutement de cadres et dirigeants.



A l’heure du digital et du Big Data et dans un climat économique et social tendu, nos prestations de conseil en recrutement et d’évaluation sont conçues pour aider les entreprises à sécuriser leurs recrutements, les parcours internes de leurs collaborateurs et à valoriser leur marque employeur.



Nous intervenons à n’importe quel stade du projet de recrutement, de la définition de poste au suivi du candidat sélectionné, à l’évaluation des compétences comportementales et managériales en vue du développement des talents et de l’aide à la mobilité interne.

Partenaire de proximité à travers nos 21 agences basées dans le grand ouest et qui interviennent auprès de plus de 5 000 entreprises, PREMI’Homme est une équipe d’experts, réactive, à l’écoute de des besoins, et attentive à construire une réponse spécifique, une solution sur-mesure.







