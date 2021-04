Christophe DE BECDELIEVRE

Entrepreneur depuis début 2004 dans les domaines du Conseil, de la Business Intelligence et des Marketplaces.



Jai eu la chance de créer une première entreprise avant l'âge 30 ans : Aralys (13 M de CA, 120 salariés, consulting spécialisé sur la Data). 7 ans plus tard, le Groupe Alti TCS en faisait l'acquisition.



Fondateurs de la société Starclay (Conseil en Big Data), puis de The Jober (Plateforme emploi).



Depuis fin 2015, je suis le fondateur et le CEO du de la société LeHibou, plateforme de mise en relation entre Freelances IT et donneurs d'ordres dans des Grands Comptes. LeHibou fédère une communauté de plus de 45 000 consultants IT et dépasse 25M de CA en 2021.



Mes principaux moteurs ? l'entrepreneuriat, l'aventure humaine, le dépassement de soi, la création de nouveaux usages.



Mes compétences :

Marketplace

Data - Business Intelligence

Management

Conseil & Marketing