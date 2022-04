Azadeh GUILLY

J'accompagne les utilisateurs pour la mise en place de leurs projet en systèmes d'information.

J'interviens sur plusieurs phases de projet: analyse, spécification, architecture, modélisation, reporting client, formation des utilisateurs.





Connaissances fonctionnelles



Banque :

- Relevés de comptes bancaires, comptes de Tiers

Assurance :

- Assurance Vie

- IARD

- Mutuelle : Santé / Prévoyance / Régime Obligatoire



Niveaux d’Intervention et méthodologies



Assistance à maitrise d’ouvrage:

-Recueil de besoin

-Animation d’ateliers de travail

-Rédaction des spécifications fonctionnelles

-Conception de règles métier

-Etude de faisabilité

-Recette : rédaction des scénarii, déroulement des -tests, suivi des anomalies





Assistance à maitrise d’œuvre:

-Modélisation de SI

-Rédaction des spécifications techniques

-Conception et optimisation de règles de gestion dans le cadre de la qualité de données



Pilotage de projet:

-Coordination, Suivi de projet et reporting

-Conduite de changement et formation des utilisateurs





Connaissances techniques:



Méthodes : CMMI 2, Agile, Merise, UML

Outils :

- Moteur de règles métier : JRules

- Power AMC, Quality Center, Flux documentaire

- Décisionnel - ETL : Informatica Powercenter v7 et v8

- Décisionnel - Reporting : Business Objects v5 et v6, XI R2, XI 3

Bases de Données : Oracle 8i, 9i, 10g





Langues:

- Anglais (vécu 3 ans à Helsinki)

- Allemand (vécu 5 ans à Berlin)



