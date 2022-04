Christelle DE PINHO

Je suis organisée, dynamique, motivée et je souhaite vous apporter le meilleur de moi-même . Mes expériences professionnelles m’ont permises de fonder mon parcours en assistanat sur de solides bases. A cela s'ajoutent treize années passées au poste d’assistante de direction. Par ailleurs, j’ai pu apprécier la vie en entreprise et notamment le travail au sein d’une équipe.

Responsable et autonome je mettrai ces capacités à la disposition de mon futur employeur.



Mes compétences :

administratif, commercial, juridique, ressoureces