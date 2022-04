Carlos DE PINHO

" L'Emballage représente un poste stratégique pour votre Entreprise, au même titre que le Produit".



* Il s'agit pour vous d'assurer la satisfaction de vos clients par une qualité, des fonctionnalités, des informations, une traçabilité, un design attractif et une élimination aisée en fin de vie (votre image de marque).



* D'optimiser et maîtriser vos délais de lancement, vos coûts directs et induits (votre compétitivité).

* De réduire l'impact environnemental de vos emballages et respecter la réglementation (votre citoyenneté).



Je vous propose de partager mon savoir-faire pour vous permettre d'atteindre au plus vite ces objectifs.



Parcours et Candidature atypique.



87-97 : 10 ans de scolarité et de petits boulots.



97-07 : 10 ans d'extrusion et d'impression.



D.U. Concepteur Emballage Volumiste fin 2005. (FONGECIF)



Depuis début 2008, Formiste et Concepteur Volumiste chez Atoutforme à Nantes.



Slam de Poésie.



http://concepteurvolumiste.blog.pacajob.com/index.php/category/Espace-Recruteur-et-Entreprise



Mes compétences :

Artios Cad

Autocad

CAD

Extrusion

Packaging

Plasturgie

poésie

Slam

Solidedge

SolidWorks

Lean IT

Qualité

Informatique

Amélioration continue

Mécanique

Gestion de projet

Management