Depuis octobre 2013 , j'ai pris en charge l'activité commerciale de Saica Pack pour le Champagne et la Champagne et l'île de France aussi. Saica pack à Venizel est la filiale du groupe familial espagnol Saica de près de 10 000 personnes spécialisé, dans le carton ondulé, les papiers et la collecte et tri de déchets.



Il m'est donc possible d'étudier et de répondre à vos développements techniques, graphiques, et de travailler sur vos sujets de mécanisation, de productivité et d'ergonomie.



Vous pouvez prendre contact dès maintenant pour toute demande d'information.



Il me semble important de compléter plus longuement ma présentation.



Je fais la différence à titre commercial grâce

- à une grande adaptabilité à de nombreux secteurs, environnements , et personnes,

- à une réelle empathie,

- avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme



Je vais porter votre projet et vous représenter en interne.



Cette mission est établie sur une grande compétence technique, un sens du conseil , du service, beaucoup de disponibilité. Je n'oublie pas non plus la bonne humeur et le positivisme.



J'ai aussi acheté plusieurs années des emballages mais aussi des pièces automobiles et traiter de suply chain et gestion de projets .



Pour terminer quelques mots qui me résument :

Engagement, Résilience , Empathie, Fiabilité, Performance, Réactivité



A bientôt donc.



Fabienne SCHWEITZER



Mes compétences :

Business development

Commercial

Chef de projet

Développement commercial

Industrie