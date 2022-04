Francis GOMES

Mon métier se situe au cœur des familles et dans la durée dans l’optimisation et la dynamisation de leurs finances et immobiliers. J'aide et j'accompagne durablement une clientèle privée à réduire leurs impôts, préparer leur retraite et protéger leur famille grâce à mon accès privilégié avec un groupe d'envergure nationale à architecture ouverte ayant plus de 25 ans d'expérience et travaillant avec les meilleures signatures du marché habituellement réservées à une élite. Et parce-que je travaille à titre gracieux et par recommandation, on est "gagnant-gagnant" ce qui me rends différenciant et donc me range du côté des familles.



Inscrit à l'ORIAS (www.orias.fr) n° 17001814 en qualité de :

- Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement

- Mandataire d'Intermédiaire en Assurance

- Agent lié pour le compte de Stellium Invest en tant que P.S.I.



Attestation d'habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813



Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR - 61, rue de Taitbout - 75346 Paris cedex 9

- Transaction sur immeubles et fonds de commerce : Attestation d'emploi délivrée par la Préfecture de Toulouse

- RSAC Romans 827 689 266

- Assurance RCPRO conforme au code des assurances



Mes compétences :

Banque

Gestion de patrimoine

Immobilier

SCPI

Investissement immobilier

Assurance Vie