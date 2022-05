Stephane VANDEMBROUCKE

Bonjour,



La société KRYSS EXPRESS vous propose ses services de transports.



Nous assurons toutes vos expéditions sur l’Europe dans les meilleurs délais,vos exigences sont ma priorité.



Société sérieuse et dynamique créée en 2007.



Nous possédons 11 véhicules

Du 2m3 à la semi remorque

De 1 à 33 palettes.



Tous nos véhicules ont moins de 3 ans et sont géolocalisés en temps réel.



Pour toute demande de transport, n'hésitez pas à me contacter.



Enlèvement en moins d'une heure sur la C.U.D.L après fax ou E-Mail de confirmation.





Nous assurons 2 navettes journalière Roncq C.I.T vers agence de douane Lesquin, EUR1,TIR,T2L EX

Pour tous renseignements, veuillez me contacter.

TEL : 06.88.70.17.50





Partenaires :

Ducros Lesquin

Roussel inter

Hovelaque agence de douane

Militzer munch

Sernam

Dsv Lesquin

Ziegler Roncq

Satra Lesquin Bapaume Garonor

Calberson lomme

Gondrand Roncq









Cordialement





TPS KRYSS EXPRESS

7 AV de l'europe

Bureau n°7

59223 Roncq C.I.T

TEL 06.88.70.17.50

Fax 03 20 23 84 53

E-mail : kryssexpress@yahoo.fr



Mes compétences :

Logistique

Management