Après plus de 20 ans passés dans le secteur des télécommunications, j'ai engagé depuis 2009 une reconversion professionnelle suite à un licenciement économique, choisissant de devenir chauffeur de limousine.



Je peux ainsi exprimer mon goût de la conduite, mon aisance relationnelle et mon sens de la discrétion dans des situations très variées :

chauffeur du comte de Paris à l'occasion du mariage princier de Monaco

membre du convoi du Président Obama durant le dernier sommet G20 de Cannes

membre du convoi du Président Sarkozy lors de la dernière campagne présidentielle



Vous pouvez me joindre au 06.48.36.87.58

ou mail

stephane.vandenbroucke@orange.fr



Mes compétences :

chauffeur de direction

Management d'équipe

Licence de chauffeur professionnel France & Monac