Dominique SEIGNEUR

CAURI-IT est une Entreprise créée récemment, qui a pour vocation de répondre à la demande de nombreux partenaires, désireux de pérenniser une relation professionnelle, plus particulièrement en Afrique de l’Ouest, et en France.

Notre Crédo est basé sur l’Humain, sur un partenariat Gagnant - Gagnant.

 Accompagner un projet, apporter une prestation de conseils, proposer une offre loyale, transparente, professionnelle, une prestation avant vente de qualité, dans le respect du modèle économique du Client.

 Effectuer un travail professionnel, avec des produits de qualité, et assurer la pérennité de nos prestations.

 Créer des liens durables avec nos Clients, garants de notre propre devenir.



Notre Métier est celui de la Technique au sens large :

Communication Réseau IP, des prestations et produits de technologies modernes: Téléphonie, Déploiement Informatique, WiFi, Vidéoprotection, Contrôle d’accès, Distribution IPTV, Multimédia, Affichage, Sonorisation, Appareillages électriques de tous types, lampes Led, etc…Mais aussi Equipements divers destinés aux Collectivités. Sur demande spécifique, nous pouvons mener une veille ou un accompagnement spécifique



Notre cible: nous nous adressons exclusivement aux Professionnels !

En priorité, à l’Hôtellerie, aux Etablissements de santé, aux PME, aux Administrations, auprès desquels, notre expérience est une vraie valeur ajoutée….







