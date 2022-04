Christelle DEBENATH

Une expérience de plus de 10 ans en service client, d'abord comme conseillère puis comme formatrice, fait de mes connaissances au sujet de la relation clientèle l'une de mes compétences majeures.

J'ai pu exercer au sein de différents centres d'appel et ce pour différentes activités et produits.

J'y ai appris à diagnostiquer les besoins de montée en compétences et à mettre en oeuvre sous diverses formes les actions de formation et d'accompagnement afin de répondre efficacement à ces besoins, dans le but final d'assurer la satisfaction de nos clients et l'accroissement des propositions commerciales réussies des collaborateurs.

J'ai également travaillé sur les compétences relationnelles des collaborateurs (aussi bien conseiller client - via des dispositifs telle que "la gestion des conflits " , que manager dans l'accompagnement à la montée en compétences).

J'ai également pu répondre positivement à un besoin ponctuel de mon employeur en travaillant comme gestionnaire RH pendant 1 année. Cette activité m'a permis de prendre la mesure de l'aspect formation dans l'entreprise dans toutes ses dimensions.

Mes fonctions m'ont régulièrement amenées à collaborer et à participer à des projets transverses.

Aujourd'hui, je développe et conçois des scénarios pédagogiques afin de former des formateurs. Je suis ainsi à l'écoute des innovations en terme de formation et expérimente de nouvelles méthodes d'apprentissage.

J'ai d'excellentes capacités d'adaptation, d'organisation et d'apprentissage. Je dispose d'une réelle qualité de communication et mon enthousiasme est contagieux!



Mes compétences :

Formatrice

concepteur de formation

formatrice de formateur