Marie DARKAZANLI

Dotée d’une expérience de quatre ans en tant qu'Assistante de Direction / Office Manager et du titre professionnel (Bac+2), je recherche un nouveau challenge et une entreprise dans laquelle je pourrai m'épanouir.



Mes qualités relationnelles, ma polyvalence et ma pro-activité sont les points forts qui me permettent de m'intégrer facilement à une nouvelle équipe.



Ma maîtrise des logiciels de création et de présentation (Adobe CS et Microsoft Office), mon goût pour le Community Management et ma pratique de l'anglais professionnel et de l'arabe (parlé, lu et écrit) seront faire la différence.



Mes compétences :

Infographie

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Community management

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Orthographe

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

Communication

Organisation du travail

Gestion des ressources humaines

Gestion d'agenda

Gestion administrative

Gestion de projet

Gestion de la relation client