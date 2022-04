Cyril GONET

Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Visual Basic

SQL

Java

COBOL

C++

C

Gestion d'équipe

Reporting de l'activité

Planification des phases de réalisation

Recueil des besoins

Rédaction des spécifications

Supervision des tests et de la recette

Animation de réunion

Coordination des équipes

Participation aux développements

Pilotage de projets

Prévisions des ressources (humaines, financières,

Mise en production

Rédaction de cahiers des charges

Prise en compte des besoins métiers et des spécifi

Suivi et gestion des développements et des phases

Accompagnement des utilisateurs

Rédaction de la documentation

Animation des formations

Connaissance ressources humaines (payes, dossiers,

Microsoft Access

Oracle

Microsoft Windows

Visual Basic 6

UNIX

Personal Home Page

MySQL

JavaScript

Oracle PL/SQL

Microsoft Windows 9x

Citrix Winframe

ActiveX

TCP/IP

Informix

HTML

Cognos Impromptu

Cascading Style Sheets

Back Office

VBScript

Sorties

Scrum Methodology

Pascal

NetBEUI

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 3.x > Windows f