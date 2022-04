Cyril GOMEZ

Mon rôle en tant qu’animateur Commercial Régional de réseau est d'apporter aux franchisés un savoir-faire et des solutions pratiques pour les aider à mieux appliquer le concept du franchiseur. Cette facette me semble très importante.

Elle implique que je sois parfaitement rôdé aux mécanismes et aux fonctionnements de mon entreprise. Je dois à tout moment être le garant de l'esprit de l'enseigne pour laquelle je travaille. C'est à moi qu'incombe la lourde tâche de faire appliquer le concept par chacun des points de vente pour garder toute la cohérence du réseau. Chacune de mes visites de réseau comprend une partie relationnelle au cours de laquelle les difficultés sont abordées, et une partie plus formelle, c'est l'audit. L'audit se fait généralement à partir d'une check-list établie par ma direction. Je dois pointer les dysfonctionnements sans concessions à chaque point de la check-list. J’aide le franchisé à prendre de la distance par rapport à son quotidien. Les mauvaises habitudes sont traquées pour aller vers plus de performance. Ce passage au grill est souvent mal vécu par les franchisés qui se sentent « fliqués » par moi et donc par le franchiseur. De ce fait, ma visite est souvent crainte par les franchisés.

Fort heureusement, l'ambassadeur est aussi diplomate : En cas de difficultés ou de conflit, je dois savoir garder mon objectivité. Je dois savoir déterminer quelles sont les libertés qui peuvent être prises avec le concept pour désamorcer le conflit tout en préservant l'essentiel : la cohésion du réseau. Comme on le voit, en tant qu’animateur de réseau, j’ai une double casquette. Je suis obligé de rester intransigeant tout en étant accommodant. C'est bien là toute la difficulté de ce poste clé !





Mes compétences :

Management

Gestion

Management commercial

Vente