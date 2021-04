« Les défis sont ce qui rend la vie intéressante et les surmonter est ce qui lui donne du sens "



J'évolue depuis plus de 17 ans dans un métier en perpétuel renouvellement.

Écouter, Anticiper le marché, être force de proposition, apporter des solutions, transmettre mon expérience font partie de mes missions quotidiennes en tant que Chef des ventes pour un constructeur de maisons individuelles dans l'Est de Lyon.