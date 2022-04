Christelle DEBIEU

Parcours professionnel



1996-1999: The Wall Street Journal, Dow Jones

Assistante directrice de publicité



2000: diverses missions intérimaires en Basse-Normandie

Renault Trucks: assistante chef de méthodes

Hôtel Royal Barrière à Deauville: assistante du directeur



2001-2012: Legallais, Caen - 14.

Assistante président + directeur financier

Relations avec le comité de direction, l'actionnariat, les partenaires financiers.

Secrétariat juridique.

Auditrice qualité et environnement.

Membre du CA de la fondation d'entreprise Legallais.



2012 à ce jour: Legallais, Caen - 14

juriste en entreprise

- suivi des contentieux clients (relation avec les assureurs, les conseils et toutes les parties prenantes du dossier)

- élaboration de contrats et conventions.

- Mise en place et suivi de pouvoirs et mandats.

- Conseil sur contrats soumis à signature.

- Centralisation et suivi de la vie des contrats de la société + de tous les documents juridiques de la société.

- Conseil juridique en droit commercial, droit de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle.

- Dépôt de marques et dessins.

- Correspondant informatique et liberté.

- Organisation des conseils et assemblées. Préparation des documents remis aux actionnaires.



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires