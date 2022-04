Christelle DEBLONDE

Par mon sens de l’anticipation, de l’organisation et de l’ordonnancement des tâches qui m’incombent, je réussis à travailler en toute autonomie, ne négligeant ni l’importance de la fiabilité des renseignements ou données, ni l’importance du partage des informations essentielles au sein de l’équipe afin de garantir le bon déroulement de l’activité de l’étude. Ainsi, je contribue à renforcer l’esprit d’équipe.

Ayant évoluée dans différentes fonctions, dans diverses structures tels que les milieux de la promotion-construction, les professions immobilières et la recherche, ma capacité d’adaptation et mon sens du relationnel ne sont plus à démontrer





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Paye