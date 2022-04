Christelle DEGIOANNI

Bonjour,



Je suis entrée dans la vie active à 21 ans à la fin de mes études en occupant un poste de secrétaire de direction pour 2 entreprises mandolociennes.



Les 12 années suivantes j'ai occupé un poste de guide touristique dans une usine de parfums de la ville de Grasse.

J’ai guidé des touristes à travers l'usine, réalisé des ventes en fonction de mes objectifs, dispensé des cours de création de parfums à Grasse et à l'étranger, animé des salons touristiques.

Au niveau organisationnel, en temps qu’assistante de manager, j’ai établi des plannings, traduit des textes de visite, communiqué avec tous les services de l'entreprise, supervisé la caisse, les stocks et une équipe de 10 personnes.

Au niveau informatique, je maîtrise le pack office et navigue sur internet.



En tant que conjointe d'artisan, je calcule des devis, édite des factures et rédige des contrats de prestations.



Je mets aujourd'hui mes compétences et ma polyvalence au service d'une entreprise à rayonnement international suis devenue assistante administrative et financière chez Sunseeker France et travaille dans la famille du nautisme.



Mes compétences :

Organisée

Sérieuse

Polyvalente