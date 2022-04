Christelle DELALANDE

Diplômée de l'habilitation à la chirurgie expérimentale et du niveau I, mon domaine de prédilection est la recherche préclinique.



La multiplicité de mon parcours dans différents environnements m’a permis d’approcher les thèmes de l’inflammation, l’analgésie, le SNC, le diabète et du cardiovasculaire.



Mon esprit d’équipe et mes capacités d’apprentissage m’ont permis d’intégrer rapidement différents protocoles auprès d’équipes variées.