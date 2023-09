Pascaline DELALANDE

Je suis ingénieure pédagogique à l'Université Rennes1 et en charge du développement du premier master en bi-modalité de l'université. Je suis également responsable de la certification informatique et internet de niveau 2 (C2i2e) ainsi que du développement de l'offre de formation liée à la pédagogique et aux usages des tice au sein de l'établissement. Je forme et accompagne les enseignants et doctorants dans le développement de leurs compétences professionnelles d'enseignement.

Aux côtés de ces trois grandes missions, mon quotidien consiste à soutenir le développement d'une pédagogie de qualité utilisant, ou non, les outils technologiques. Ainsi je suis en alerte sur les questions d'outils, de plateforme mais aussi de réformes et d'initiatives pédagogiques.



C'est une activité passionnante et qui mérite d'être soutenue afin de promouvoir et de développer la qualité de notre enseignement supérieur.



Mes axes de travail privilégiés:

- Stratégies d'apprentissages

- Motivation et engagement

- Méthodologie de travail universitaire

- Accompagnement d'équipe en phase d'optimisation et de refonte de cursus de formation



Je suis membre fondatrice de l'association ACOPE (Association des collaborateurs pédagogiques) et je participe à des groupes de travail organisés par la MIPES (Mission de la pédagogie de l'enseignement supérieur) du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingnénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Conseil individuel et collectif en enseignement

Formation