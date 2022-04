Elsa CHUSSEAU

Depuis mars 2016

Université Rennes 2 - Service de Pédagogie du Supérieur

Responsable de la cellule d'appui à la pédagogie





Juillet 2010 - Mars 2016

Université de Rennes 2 - Service Universitaire d'Enseignement à Distance / Université européenne de Bretagne - projet UEB c@mpus

Ingénieur Techno pédagogique

Correspondante et coordinatrice du dispositif de formation et de certification C2i niveau 2 enseignant



- Etudier et assurer la maîtrise d’œuvre des projets permettant l’intégration des TICE dans les établissements d’enseignement supérieur.

- Participer à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs de formation numérique.

- Réaliser et organiser la production de modules de formation en ligne avec des équipes pédagogiques et multimédias.



2008 - 2010

Société SYFADIS - Editeur de logiciels dédiés au e-learning et à la GPEC, Vern sur Seiche

Consultante/ Formatrice en e-learning

- Conception et animation de formations présentielles :

• Administrer la plateforme de formation, Syfadis LMS

• Mettre en place des actions de tutorat

• Assurer le suivi des formations (édition de statistiques)

• Animer une classe virtuelle

• Concevoir et scénariser des contenus de formation en ligne

- Accompagnement dans la mise en place de projets e-learning au sein de grands comptes et d’organismes de formation



2003 – 2007

Société e-doceo - Editeur de logiciels dédiés au e-learning, Nantes

Responsable du pôle formation

- Développement stratégique et commercial

- Conception et animation de formations présentielles :

• Intégrer le e-learning au sein d’une structure

• Produire des contenus pédagogiques sur cédérom, plateforme de formation et web

• Scénariser des ressources pédagogiques interactives

• Développer l’interactivité entre l’apprenant et le contenu

• Déployer des formations en ligne

• Mettre en place des actions de tutorat

• Animer une classe virtuelle…

- Formations intra entreprise (prise en main des logiciels, ingénierie pédagogique)

- Réalisation de supports multimédias d’autoformation

- Organisation du concours « Trophées e-students » en partenariat avec le Groupe des Ecoles des Mines

- Veille concurrentielle des outils et des pratiques en e-learning



Responsable communication et marketing

- Développement et dynamisation du site internet, webmarketing, référencement

- Réalisation des supports de communication : fiches produits, packaging, PLV

- Organisation d’événements : salons, petits-déjeuners, conférences, ateliers, concours

- Relations presse : rédaction des communiqués de presse

- Gestion commerciale : prospection, e-mailing, réponses aux appels d’offre

- Participation au développement stratégique de l’entreprise



2007 – 2008

Société CORWIN - Editeur de logiciels de santé, Régions Bretagne et Normandie

Formatrice/ consultante

- Formation des personnels de santé (médecins, paramédicaux, soignants, …) à l’utilisation du logiciel osiris, solution dédiée à la gestion globale des dossiers médicaux et de soins

- Accompagnement à l’informatisation du dossier du patient dans les établissements de santé : maisons de retraite, hôpitaux, centres de rééducation, …

- Paramétrage des logiciels afin de les adapter aux besoins des clients

- Formation du DIM et du TIM aux logiciels utilisés dans le cadre du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI)



Mes compétences :

C2i2e

Classe virtuelle

Enseignement

Enseignement supérieur

Formation

Formation en ligne

LMS

Pédagogie

Serious Game

Tice

Tutorat

Web