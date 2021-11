Arnaud BERTRAND

Ingénieur informatique BAC+4 ayant exercé d'abord dans le domaine de la formation à distance (e-learning) pendant 10 ans, j'ai acquis au sein de l'équipe technique des compétences professionnelles transverses, notamment en travaillant au contact de clients aussi variés que des centres de formation ou des grandes banques. J'ai participé à la structuration de l'entreprise qui est passé de 5 à 30 salariés et est devenue filiale de Manpower.



Côté technique, j'ai notamment développé dans les environnements n-tiers en environnement Windows avec ASP/VB6/HTML/CSS/Javascript/Ajax/XML ou plus récemment C#, basé sur des bases de données SQL Server et Oracle. J'ai beaucoup pratiqué en perso sur du PHP+MySQL (Windows ou Linux), et conserve enfin des connaissances en Java/C++ issues de ma formation initiale.



Je travaille depuis 2012 en Société de Services Informatiques, avec des clients aussi différents qu'ADECCO ou MICHELIN, sur du développement d'une part, sur du support d'autre part.



Je m'intéresse et m'investis aussi sur de la veille technologique bien sûr, mais aussi sur les usages des technologies par les différents publics et les différentes générations.



Actuellement, je regarde de près Angular, NodeJS et Python ; avec une certaine préférence pour ce dernier.



Mes compétences :

Webservices

Javascript

Virtualisation

GIMP

VB6

Windows

Ingénieur

Oracle

Linux

ASP.NET MVC

jQuery

Gestion de projets

.Net C#

SQL Server

ASP.NET

Gestion d'équipes