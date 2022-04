Sylvain MAHÉ

Porté par les principes et valeurs agiles, créatif, je facilite la transition agile des équipes. Je suis tour à tour formateur, coach, mentor, facilitateur... mais toujours agent de changement.



Je coordonne la structuration de l'initiative Agile au sein de mon entreprise dans le cadre d'un Agile Center pour partager les bonnes pratiques, former les équipes et fédérer une communauté. Je suis porteur d'une vision, sans cesse enrichie au contact des autres et au gré des expériences.



Je suis convaincu qu'il n'est d'Agilité qu'avec les valeurs humaines qui l'accompagnent et je crois que l'omission de cet aspect produit des implantations sous-optimales ou dysfonctionnelles.

Parallèlement à l'objectif d'excellence au niveau du cadre, grâce à l'amélioration continue, je suis très intéressé par le mouvement du software craftsmanship que je vois comme le pendant visant l'excellence technique.



C'est cette alchimie cadre + valeurs + technique que j'aide à faire émerger pour obtenir un effet de levier maximal sur les résultats... le tout avec un maximum de plaisir.



Parallèlement, j'exerce des activités de gestion de projets.



Mes domaines d'activité sont les suivants:



> Accompagnement et mise en place d'équipes agiles (équipe, ScrumMaster, Product Owner)

. Gestion du changement, facilitation, coaching équipe et one on one, formats de rétrospective

. Serious games et ateliers

.. orientés MOA: créativité, priorisation...

.. orientés MOE: construction d'équipe, rétrospectives...

. Esprit d'amélioration continue (Kaizen): systématisation du PDCA...

. Animation de sessions d'équipe (travail sur les valeurs personnelles et d'équipe, modes d'écoute, écoute active...)



> Evangélisation, formation

. Agilité, Lean Software Development, Scrum, XP, TDD

. Safaris agiles (une fois par mois, une équipe agile invite les curieux à venir la voir dans son habitat naturel, et échanger sur l'agilité et les façons de travailler)



> Accompagement opérationnel sur des projets longs

. ScrumMaster

. Accompagnement (cf activités ci-dessus)



> Mes certifications

. Certified Scrummaster (Jeff Sutherland)

. Certified Scrum Professional



> Communauté

. Participation aux évènements (Scrum Day, Agile France, Agile Tour)

. Membre du comité d'organisation de l'Agile Tour Rennes



> Gestion de projet

. type servant leader, porteur d'une vision

. reporting, métriques, gestion des risques, suivi budgétaire, comités de pilotage



> Avant-vente

. Réponses à appel d'offre, SWOT, estimations, soutenances de réponses



> Analyse et modélisation des problématiques métiers avec les MOA

. Orientation utilisateur, priorité donnée à la valeur ajoutée apportée au client

. Sensibilisation au ROI, à la notion de valeur ajoutée



Voici des observations que j'ai souvent entendues à mon propos:

- qualités de communication écrite et orale

- esprit de synthèse

- sang froid

- flair

- leadership



Mes compétences :

Leadership

Scrum

Xp

Propriété industrielle

Lean

Agile

Kanban

Continuous Improvement

Agilité

qualité

conception