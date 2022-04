Mes compétences :

Elaborer les menus

Maitriser l’outil informatique (EXCEL,WORD)

Elaborer le plan marketing d’un établissement

Optimiser la consommation d’énergie et la gestion

Maitriser et prendre en compte les normes H.S.E

Maitriser les techniques culinaires

Respecter le budget de fonctionnement

Recruter, contrôler, former, organiser les équipes

Maitriser les couts de productions