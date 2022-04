Christelle DELBREIL

Après un BTS COMMERCE INTERNATIONAL à CAHORS (46) j'ai souhaité me spécialiser en intégrant l'ECOLE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE (ETL) de TOULOUSE (31).

J'ai débuté mon parcours professionnel chez SDV (groupe BOLLORE)pendant 4 ans, où j'ai fait essentiellement de la douane pour un client ATR spécialisé dans l'aéronautique. Puis souhaitant diversifier mon expérience j'ai profité d'une opportunité de poste au sein du groupe GEODIS OVERSEAS;

Les quatre années que j'ai passées au service import aérien m'ont permis de gagner en polyvalence. Je me suis occupée du traitement des dossiers à l'arrivée : réception des documents, ouverture dossier,traitement douane, demande de livraison puis facturation.

Nos clients travaillant dans des secteurs divers et variés cela m'a permis de traiter toute sorte de marchandises.Une opportunité s'est ensuite présentée à moi chez DHL GLOBAL FORWARDING avec un nouveau client pour lequel un implant devait être cré2 et un statut de déclarante en douane. J'ai ainsi passé quatre années passionnantes à participer activement à la mise en place de cet implant avec l'équipe DHL et celle de notre client AIRBUS. J'ai actuellement réintégré notre agence de Blagnac où j'ai retrouvé avec plaisir une vieille connaissance, ATR, client avec lequel j'avais débuté.

Je trouve mon travail passionnant et enrichissant sur le plan humain. J'ai des contacts tant avec nos correspondants à l'étranger, qu'avec la douane, les clients ou les transporteurs.



Je parle l'anglais, l'espagnol et ai des notions d'italien.

J'ai une attirance et une grande facilité pour les langues étrangères, tout en maîtrisant tout de même la mienne!

Je sors d'un bilan de compétence qui m'a permis de faire le point sur mon moi personnel et professionnel et de me conforter dans l'idée que le projet professionnel que j'avais était cohérent. Je souhaiterais en effet devenir chef de projet douane. Faire du projet terrain, aller chercher des clients, répondre à des appels d'offres, étudier la réglementation de manière à répondre au mieux aux besoins et contraintes de mes clients (militaire, export control, etc...)

Je vais donc pour le moment faire une formation qualifiante et si cela ne suffit pas je ferai une formation diplômante (master). Je me donne pour cela trois ans.



Mes compétences :

COMMERCE

Douane

Logistique

Transport