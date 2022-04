Christelle DELOL

Maîtrise parfaitement les outils et la méthodologie de diffusion.

Connaissance des outils et des techniques documentaires

Connaissance des méthodes de gestion de projet

Maîtriser les diverses techniques documentaires (indexation, catalogage)

Utiliser les outils de recherche, de veille et de diffusion sur Internet

Utiliser des outils de gestion de contenus : bases de données, ...

Utiliser des outils de bureautique : traitement de texte, tableur, logiciel de diffusion.



Mes compétences :

Informatique

Secrétariat

Documentation

Microsoft Office

Internet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Kronos

AS400