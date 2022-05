Marie-Claire BACHELET

COMPETENCES COMMERCIALES :

Recherche de partenariats et développement du portefeuille clients (appels et mailings prospects)

Assistance sur les activités commerciales et la prospection de clients(préparations de propositions commerciales et de partenariat,teasing commerciaux, mailings, constitution de dossiers spécifiques)



COMPETENCES MARKETING / STRATÉGIE :

Préparation de présentations et d'analyses sur les résultats panels pour les clients fabricants

Création de supports de marketing direct (brochures, catalogues, site web) et de communication

Mise en œuvre d’une stratégie de fidélisation des partenaires internationaux (enquête, conception CRM…)

Réalisation d’études stratégiques et d’analyses sectorielles (4P) :recherches documentées, quantification de scenarii, formulations de stratégies de distribution…



AUTRES :

Gestion technique de dossiers clients (production de tableaux de bords, données de reporting...) au contact des différents services internes

Audit de sites internet

Accueil, suivi et gestion du client en 3 langues et soutien à l’organisation de foires internationales



LANGUES :

Français : langue maternelle

Anglais : score TOEIC 04/08 : 950/990

Italien : courant



INFORMATIQUE :

Maîtrise des logiciels Office et d’Internet





