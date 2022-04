Je suis actuellement à la recherche d'un poste en Ressources Humaines qu'il soit spécialisé dans un domaine comme la paie, ADP ou plus généraliste, en Gironde.



Titulaire d’un Master 2 en Ressources Humaines, j’ai déjà fait mes preuves dans des missions de recrutement, formation, relations écoles, administration du personnel/paie et gestion des systèmes sociaux, en France et à l’étranger, en cabinet de recrutement comme en entreprise.



Je suis appréciée pour mes qualités de rigueur, d’organisation, d’esprit d’initiative et d’adaptabilité.



Disponible de suite pour travailler en Gironde, n’hésitez pas à me contacter.



Je saurai vous montrer mon dynamisme et ma motivation !



Mail : christelle.deluard@gmx.de

Tél. : 06 15 85 81 87



MES COMPÉTENCES :



• GESTION DU PERSONNEL/PAIE

- Gestion des entrées, sorties, suspensions : accueil des collaborateurs, constitution des contrats, des avenants, du dossier du personnel, des accusés de démission

- Tenue et suivi de tableaux de reporting

- Collecte et transmission des éléments de paie, contrôle des bulletins

- Gérer les dossiers maladie, congés, prévoyance et mutuelle des salariés sur et hors site

- Suivre les dossiers du 1% logement, de mise à la retraite, des médailles de travail, des promos et des décès

- Divers : Déclaration de main-d’œuvre, rédaction d’attestations, classement, gestion de la permanence téléphonique RH (ADP, paie, divers), relation avec les divers prestataires



• RECRUTEMENT / RELATIONS ECOLES

- Elaborer un descriptif de poste

- Exploiter différentes sources de recrutement

- Sélectionner les candidats

- Analyser des épreuves de recrutement

- Accueillir et intégrer les candidats

- Gérer les réponses négatives et le vivier

- Gérer les relations écoles



• FORMATION/CARRIERE

- Organiser et mettre en place un plan de formation

• Créer et suivre le tableau de bord (plan de formation, CIF, contrat et période de professionnalisation, DIF, budget)

• Organiser la logistique des formations

• Gérer la prise en charge des frais auprès de l’OPCA, de la demande d’habilitation Fongécif

- Définir le projet individuel avec la personne (emploi, création d'entreprise, formation, ...) et proposer des actions

- Conseiller la personne dans ses démarches, effectuer le suivi des actions et lui proposer des axes d'évolution



• COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

- Concevoir les supports de communication

- Diffuser l’image de l’entreprise sur les salons, à la radio



Mes compétences :

Ressources humaines

Sourcing

Recrutement

Accompagnement

Formation

Gestion du personnel