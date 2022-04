Christelle DERVILLÉ

Bonjour à tous ! Je m'appelle Kristel.



Je suis chanteuse, comédienne, et je travaille depuis quelques années comme animatrice sur des soirées événementielles, web TV...



J'ai été également chroniqueuse radio pendant 2 ans sur 77FM. En 2005, j'ai fait un stage de comédie musicale et en 2010, une formation d'animatrice et de journaliste TV. Pendant 5 ans, j'ai fais partie de la compagnie de théâtre du casse-tête. Au mois de novembre 2017 j'ai fais un mois de formation intensive en comédie sur Paris avec impro, travail sur des scènes de théâtre, de cinéma et de télévision.





Alors si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter!:)





Découvrez le quotidien d'une maman solo dans une web série humoristique de 2/3 min: SERIAL LOOSEUSE écrite & jouée par moi. Chaîne youtube: https://www.youtube.com/user/khristeld



