Christelle DESJARDINS

Riche d'une expérience de 23 ans au sein de services ADV, la satisfaction clients a toujours été pour moi un

axe prioritaire.

En charge depuis 13 ans de la Coordination du service clients je suis à même d'organiser le travail de mon

équipe et de générer une motivation de groupe.

Respect des process, adaptation aux changements et cohésion de groupe sont les règles de base pour la

réussite d'une équipe.

Spécialiste de la supplying chain je maîtrise les étapes depuis la création d'une commande via sa livraison,

sa facturation jusqu'à toute éventuelle réclamation.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Customer expérience