Animée par l'envie d'aider les autres, je me suis lancée avec conviction et vocation dans le domaine sanitaire et social en 1995. Depuis, j'ai confirmé ce choix par des missions concrètes dans les services à domicile, mais aussi dans le souhait d'étoffer mes compétences par une formation de secours à la personne.



Les personnes âgées sont nos parents ou grands-parents, ceux d'un ami ou d'un voisin, ils sont nos passeurs de relais des générations à venir et être à leur côté m’épanouis depuis toujours. Les aspects difficiles du métier, qu'ils soient d'ordre psychologiques ou physiques, je les balaye d'un regard posé sur eux, source d'énergies et d'élans omniprésents chez moi.



Toujours active et toujours à la recherche de rapports humains dans le cadre professionnel, j'ai aussi exercé quelques temps dans les métiers de la grande distribution pour retourner, dès que j'ai pu, vers mon cœur de métier.



Christelle Desmas



Mes compétences :

Service à la personne

Vente