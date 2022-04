Christelle DI-ROSA

Forte d'une expérience d'une dizaine d'années sur différents postes, j'ai acquis de solides compétences dans l'assistanat de direction et la relation à autrui. J'ai eu l'opportunité d'évoluer sur des postes différents, ce qui m'a permis d'exploiter mes capacités et de m'affirmer dans différents domaines mais aussi de devenir autonome et très polyvalente dans mon métier.

A la recherche d'un emploi depuis plusieurs mois et maman de deux enfants, je recherche activement une activité à temps plein afin de m'épanouir pleinement !



Mes compétences :

Logistique

Assistanat de direction

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

GPAO