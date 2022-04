Christelle DIEBOLD

Bonjour,

je suis une jeune femme active de 33 ans qui bénéficie d'une expérience professionnelle de treize années en tant qu'assistante de gestion. Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau poste et souhaite m'investir sérieusement dans les différentes missions qui me seront confiées. En espérant que ma motivation fera la différence, j'attends vos propositions d'emplois avec impatience.



Mes compétences :

SAP

Microsoft WORD

Microsoft OUTLOOK

Microsoft EXCEL

APISOFT (gamme XCS)

AS 400

Lotus Notes

Genocash & Sogecash