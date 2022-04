Christelle DIFFALLAH

Autodidacte, et une attirance particulière vers les métiers de "Relation Clients", de mes premières expériences dans le télémarketing B To C pour les cheminées, cuisines etc...à des postes de Superviseurs, Responsable Télévente, Manager Commercial de l'agro Alimentaire à l'Assurance en passant par la Monétique et la Blanchisserie industrielle....



Après quelques années et à la suite d'un bilan de compétences, une opportunité professionnelle m'a permise d'allier à la fois mes acquis professionnels et l'intérêt général.

Depuis, mes sensibilités me permettent d'affirmer progressivement la mise à disposition de toutes mes compétences au service du bien commun, de la collectivité et de toutes société alliant performance, esprit d'équipe.



Mes compétences :

Management commercial

Développement commercial

Gestion de la relation client