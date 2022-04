Mustapha DIFFALLAH

ÉTAT CIVIL

Nom et prénom : DIFFALAH BENAOUNE MUSTAPHA

Date et lieu de naissance: 15 Septembre 1985 à MOSTAGANEM

Situation de famille : Marié avec 1 Enfant

Adresse : RUE KADI AMMAR BENROUDA AEK BATIOUA - ORAN 31000

Service national: Dispensé

E-mail: musamiral85@gamil.com

Tél. : + 213 5 55 50 29 71



Mes compétences :

1) Installation et configuration des servers

gérer les droits d'accès

Connaissance La virtualisation Les Hyperviseurs

Garantir la sécurité des donn

Assistance aux utilisateurs

Effectuer la maintenance préalable software/hard

déploiement de l'organisation

Assurer la formation et le support technique

Installation et configuration Microsoft Exchange

Effectuer la maintenance logicielle

Administrer le réseau

Gérer le parc informatique