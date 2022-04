Christelle DIKA

Je suis titulaire d'un doctorat en microbiologie, plus précisément de l'eau. Je suis actuellement en recherche active d'emploi dans le domaine de la microbiologie en recherche et développement en entreprise industrielle.

Je suis également titulaire d'un master 2 en santé publique et environnement.



Mes compétences :

Recherche bibliographique

Gestion d’un projet de recherche

Veille technologique

Rédaction d’articles scientifiques et de rapports

Développement et mise en place de protocoles

Analyse et interprétation des résultat

Réalisation d’expérimentations

Gestion de commandes et suivi commercial

Présentations des résultats à des colloques

Encadrement de stagiaires et de techniciens