Christelle DOUILLARD

Après une licence en LEA Anglais / Indonésien et une seconde licence en Management et Gestion des Entreprises, j'ai débuté ma carrière professionnelle à Kuala Lumpur, Malaisie, en tant que Responsable des Relations Bilatérales au sein de la CCI Franco-Malaisienne. Après 5 ans à ce poste, j'ai souhaité réorienter ma carrière et m'ancrer dans l'ouest de la France. J'y ai assumé divers postes d'assistanat et secrétariat, approfondissant ainsi mes connaissances du tissu économique régional.



Mes compétences :

Commerce international

Relations clients

Relations interculturelles

Traduction anglais français

Secrétariat

Relations commerciales