Christelle DREFFIER

Je suis aujourd'hui ARC chez ICON Clinical Research suite à ma formation au métier d'ARC en nov-déc 2009 chez For Drug Consulting et après un parcours professionnel en R&D en laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques.

Mes principales motivations sont des missions variées et enrichissantes, une communication riche avec les différents intervenants d'une étude clinique et le respect des procédures et de la réglementation en vigueur.



pour me contacter, n'hésitez pas à le faire par email en indiquant clairement l'objet de votre sollicitation : chdreffier@hotmail.com





MES DOMAINES DE COMPETENCE



Recherche Clinique :

-Connaissance des étapes clés d’une étude clinique

-Application de la réglementation : déclaration

d’Helsinki, BPC, directives européennes, ICH

-Soumission d’une étude clinique aux instances

réglementaires (AFSSAPS, CPP et CNOM)

-Sélection téléphonique d’investigateurs

-Négociation des contrats financiers

-Constitution d’un TMF et de dossiers investigateur et pharmacien

-Lecture critique de documents essentiels : ICE,

protocole, CRF, BI

-Visites de mise en place : préparation, présentation, logistique, discussion avec l’équipe investigatrice

-Visites de suivi (monitoring) : vérification des données de CRF papier et électronique par rapport aux dossiers sources, identification des EI et EIG (déclaration PV), discussion avec l’investigateur, actions correctrices

-Visites de clôture

-Tableaux de suivi, reporting, compte-rendus de visites



Management et Communication :

-Diriger des études BPL (Bonnes Pratiques de

Laboratoire)

-Appliquer les POS (procédures opératoires standards)

et participer à leur élaboration (BPL et ISO 9001)

-Gérer des projets R&D (en interne ou pour des clients)

-Etablir des devis en réponse au cahier des charges du client

-Respecter les délais de livraison, de rendu des résultats

-Organiser et animer des réunions client, réunions

d’équipe, réunions projets

-Gérer le contact avec des fournisseurs, sous-traitants, collaborations (universitaires et industrielles)

-Encadrer une équipe de 3 techniciens, recruter 2

techniciens



Informatique et Langues :

-Maîtrise du Pack Office

-Utilisation de divers logiciels scientifiques

-Pratique quotidienne de l'Anglais (écrit et oral)



POURQUOI VIADEO ?



Je suis inscrite à Viadéo d'une part pour être visible auprès d'autres personnes de l'industrie pharmaceutique et d'autre part pour initier des contacts en relation soit avec mon domaine d'activité soit avec le doctorat.

Viadéo est également le support du réseau ENTREZDOK, premier réseau de docteurs en entreprise initié en 2005. Etre membre de ce réseau m'a permis de tisser des liens entre docteurs, de partager nos expériences et de connaitre d'autres domaines de l'entreprise que ceux dans lesquels j'ai évolué. Ce réseau est fondé sur les échanges, les discussions et les rencontres. Cela me permet de m'informer sur le monde de l'entreprise, sur les métiers que les docteurs peuvent exercer, mais également de m'impliquer dans la croissance de ce réseau (accueil de nouveaux membres, organisations de rencontres, participation à des salons, réunions...).



Mes compétences :

Biotechnologie

BPC

BPL

Encapsulation

Etude clinique

Galénique

Gestion de projets

ICH

Recherche

Recherche clinique