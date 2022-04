Christelle DUBOIS

- Traiter comptablement les dossiers de frais généraux, de chiffre d’affaire et marchandises.

- Assurer le règlement des factures fournisseurs

- Assurer le suivi comptable et corriger la comptabilité générale, fournisseurs, clients, et financière

- Effectuer des états de rapprochement mensuel

- Gérer des achats régler grâce aux caisses

- Gérer les stocks de consommables.

- Réaliser un budget pour suivre les dépences en fonction des subventions

- Préparer des déclarations de TVA et enregistrements comptables

- Réaliser les bilans semestriels et annuels

- Justifier les comptes de titres et moyens de payements



Mes compétences :

Comptabilité