Yohann CORANSON-BEAUDU

Mon profil opérationnel me permet de maitriser et formaliser efficacement les process logistiques. Doté d'un esprit analytique et de synthèse, je m'applique à développer ou faire évoluer des outils d'aide à la décision me permettant de prendre des décisions judicieuses et/ou donner de la visibilité à ma hiérarchie.

Je reste friand de défis et déterminé à évoluer, je reste ouverte aux expériences enrichissantes où les opportunités d’apprendre sont nombreuses.



Le management est, à terme, l'objectif que je me suis fixé.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Logistique

Administration des ventes

Supply Chain

Sorties

Third-Party Logistics

SAP

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

IBM AS400 Hardware

Consolidations