Jean-Christophe DROUARD

Co-fondateur de Fexter2 : www.fexter2.fr



Externalisation de la gestion de la formation professionnelle pour les PME - PMI



Après plus de 20 ans d’expériences en France et à l’étranger dans la formation professionnelle et la relation client je veux mettre ces compétences au service des entreprises.



Mon dynamisme, mon organisation, mon implication et ma force de propositions sont des vecteurs qui me permettent d’apporter rapidement des solutions efficaces pour optimiser la réussite d’une société et ainsi valoriser sa productivité et sa rentabilité et obtenant de meilleurs résultats.



Les valeurs du service client et le travail en équipe sont pour moi la base de la réussite conjointe d’un partenariat viable.



Mes expériences complétées par cursus riche et varié dans les domaines des ressources humaines, du service client du commercial de la technique ainsi que mon écoute aux évolutions me permettent une adaptation rapide et active aux besoins des entreprises.



Pour me joindre :

jcdrouard@fexter2.fr

Tel. 06 67 00 84 85



Mes compétences :

• Plan de formation

Gestion de la relation client

Chargé d'affaires

Chargé de formations

Gestion ressources humaines

Formation professionnelle