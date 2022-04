Christelle DUBOURG

20 ans d'expérience dans la mise en place de stratégie de relations presse dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, des services, de la mode...

Une connaissance parfaite des méthodes de travail des journalistes.

Un carnet d'adresses important qui me permet d'intervenir aussi bien en BtoB qu'en BtoC.

Des contacts privilégiés en presse grand public et professionnelle ainsi qu'auprès des médias TV, radios, web et blogs...

Membre de l'Association des Journalistes de la Construction (Paris).



Mes compétences :

Attachée de presse

Communication

Conférences de presse

Presse

Relations Presse

Relations publiques