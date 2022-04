Christelle DUBURGUET

Bonjour,

Je suis assistante maternelle agéee.

Je suis auxiliaire de Puéricultrice expérimentée avec + de 16 ans d'expérience

Méthode Maria Montessori et projet pédagogique élaboré autour de Loczy



Je recherche un poste dans une structure petite enfance avec des enfants de grande section à 30 mn maxi de Maintenon

ou bien pour travailler dans une école maternelle pour travailler en collaboration avec les enseignants en tant qu'auxiliaire de puériculture en vue du projet sur la préscolarisation des enfants à l'école maternelle



Le métier d'animatrice nature et environnement m'intéresse aussi pour partager ma passion pour la nature avec des groupes d'enfants et d'adultes grâce à différents supports pédagogiques dans les écoles ,les fermes ..