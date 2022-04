Christelle DUFFAUT

Bonjour,



Après avoir fait 5 années de droit, et avoir obtenu un master dans cette discipline, je me suis orientée vers la communication en intégrant le master 2 administration et gestion de la communication, de l'université de Toulouse. Ce master très complet en communication (publicité, agence, communication de crise, marketing, multimédia, droit...) m'a permis d'acquérir des compétences, que j'ai pu approfondir dans le milieu professionnel.



En effet, lors de cette année universitaire j'ai été amenée à m'occuper des relations presses d'une maison d'édition pour le lancement d'une nouvelle collection.



Puis lors de mon stage de fin d'études j'ai été amenée à élaborer la stratégie de communication interne et externe (auprès de différentes cibles) du projet d'entreprise qui était la mise en place d'une nouvelle entité pour celle-ci, ainsi que d'un nouvel esprit. Parallèlement j'ai mené la communication d'un évènement sportif organisé par la société.



Mes études de droit m'ont permis d'acquérir des capacités de travail , d'analyse, et de réflexion. Je suis quelqu'un d'organisée, sociale, observatrice et déterminée, pouvant facilement m'adapter aux évolutions et aux différentes situations.



Aujourd'hui je suis chargée de communication au sein de l'hôpital privé Saint Joseph à Marseille : 1er Hôpital Privé à but non lucratif de France par son activité, 2ème employeur privé de la ville de Marseille, 1ère maternité de la région PACA.

Dans cet Hôpital de 30 services et unités, je rédige les articles pour les différents supports de communication de l'Hôpital, maintiens à jour le site internet, participe à la communication des évènementiels, et participe à des groupes de travail sur des projets de communications.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Adaptabilité

Ecoute

Esprit d'analyse

Observatrice

Organisée